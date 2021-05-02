Sağlık Bakanı Koca'dan CHP'li Tuncay Özkan'ın iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyadan paylaştığı ölüm raporuna yanıt verdi. Özkan paylaşımında: "Covid-19 tedavisi görürken can veren Cemal Küçükşahin'in ölüm raporuna, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Gazeteci Şükrü Küçükşahin, kardeşimin başka sağlık sorunu yoktu diyor." ifadelerini kullanmıştı.

BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ ŞÜPHELİ HALE GETİRMENİN KİMSEYE FAYDASI YOKTUR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ölüm raporlarını paylaşarak: "Bir vakıf üniversitesi hastanesinde tedavi görürken ölüm raporunda tüm bilgilerin eksiksiz verilmediği bir vatandaşımızın kayıtlarımızda durumu olması gerektiği gibi covid-19 olarak yer almıştır. Buradan bilgilerin güvenilirliğini şüpheli hale getirmenin kimseye faydası yoktur." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı o raporlar:









