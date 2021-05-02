SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

7 Mayıs Cuma

PAZARTESİ GÜNÜ YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu, Ağrı'nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu