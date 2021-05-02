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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
Giriş Tarihi: 2.5.2021 22:14 Son Güncelleme: 2.5.2021 22:25

: Bu illerde yaşayanlar dikkat! uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

haberleri: Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; salı gününden itibaren İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale dahil birçok ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 günde yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 3-7 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; pazartesi günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının yüksek olması beklenirken, salı gününden itibaren İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale dahil olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak.

Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte detaylar...

3 Mayıs Pazartesi

4 Mayıs Salı

5 Mayıs Çarşamba

6 Mayıs Perşembe

7 Mayıs Cuma

PAZARTESİ GÜNÜ YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu, Ağrı'nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 18°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 28°C

Az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

İZMİR 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 32°C

Az bulutlu

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 14°C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

KONYA 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ARTVİN 10°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazaretsi) öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu, Ağrı'nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor
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