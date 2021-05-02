SON DAKİKA: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. 3-7 Mayıs tarihleri arasını kapsayan hava durumu tahmin raporuna göre; pazartesi günü yurt genelinde hava sıcaklıklarının yüksek olması beklenirken, salı gününden itibaren İstanbul, Kırklareli ve Çanakkale dahil olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak.
Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak etkili olacak? İşte detaylar...
3 Mayıs Pazartesi
4 Mayıs Salı
5 Mayıs Çarşamba
6 Mayıs Perşembe
7 Mayıs Cuma
PAZARTESİ GÜNÜ YURT GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu, Ağrı'nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 28°C
Az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
İZMİR 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 32°C
Az bulutlu
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 14°C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SİNOP 15°C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ARTVİN 10°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazaretsi) öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu, Ağrı'nın güneydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 22°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık