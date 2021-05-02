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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:55 Son Güncelleme: 2.5.2021 10:02

Son dakika haberi: almak isteyenler dikkat: açıkladı...

Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...

Son dakika haberi... Türkiye'nin coronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya geçmesiyle birlikte, söz konusu kısıtlamaların istismarını önlemek adına '' uygulaması başlatmıştı. , yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki işyerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izinlerinin 2 Mayıs saat 24.00’e kadar geçerli olacağını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazsıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olması sağlandı.

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

USÜLSÜZ BELGE TESPİTİNDE CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

Denetimlerde belgelerin fotoğrafı çekilerek, sisteme yükleniyor

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

881 BİN 639 BELGE DÜZENLENDİ

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi de seyahat izin belgesi aldı.

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Son dakika haberi: Çalışma İzin Belgesi almak isteyenler dikkat: İçişleri Bakanlığı açıkladı...
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