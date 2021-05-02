Son dakika haberi... SBK Holdi̇ng soruşturmasında yeni gelişme! İddianameden şok detaylar...

"ORANTISIZ FİNANSAL İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRDİ"

MASAK tarafından yapılan incelemede, para transferlerinin ABD'de bulunan Washakie Renewable Energy LLC, Noil Energy Group INC, Speedy Lion Renewable Fuel, SBK Holdings USA INC, United Fuel Supply ve GT Energy LLC şirketlerinden, Türkiye'de bulunan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, SBK Holding AŞ, Isanne S.A.R.L, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Mega Varlık Yönetim AŞ hesaplarına ve sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Levon Termendzhyan ve Doğa Doğan'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edildiğine yer verildi. Sanıklardan Doğa Doğan'ın beyanı doğrultusunda sanık Bereket Öner'in de suçu işlediği ve arama kararı esnasında, şirket içinde bekçilik görevi ifa eden Ziyaattin Bartik'in geliriyle tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiği ve ifadesi doğrultusunda Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı suçu işlediği kaydedildi.

CEZA TALEPLERİ

İddianamede, tutuklu Kamil Feridun Özkaraman, haklarında yakalama kararı buluan Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Yakalama kararı bulunan Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.Tutuksuz Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

KAZANÇLARININ ZOR ALIMI DA İSTENDİ

Şüphelilerin mahkum olmaları halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, "Malen sorumlu olarak" belirtilen 6 şirket ile ilgili ise, özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi. İddianame gönderildiği İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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