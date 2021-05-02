Son dakika: Kocaeli'nde yürek yakan olay! Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti...

Ayrıca ailesinin ifadesine başvuruldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Başiskele Belediye Başkan Adayı olan ve Türk Telekom'da Santral Teknikeri olarak çalışan Halit Bayhan ile ev hanımı Melek Bayhan'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir Bayhan'ın cenazesi adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.