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Giriş Tarihi: 2.5.2021 16:01 Son Güncelleme: 2.5.2021 16:45

: 'nde yürek yakan olay! Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti...

ABBAS ÇAKAR
Son dakika: Kocaeli'nde yürek yakan olay! Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti...

'nin Başiskele ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. (10), yaşıtı olan kuzeni Y.B.'nin oynadığı tüfeğin kazara ateş almasıyla hayata gözlerini kapadı. Olayın yaşandığı evin önüne gelen bir kadın ise "Osman nerede? Neden söylemiyorsunuz" diye ağladı...

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Başiskele İlçesi Yeniköy Kirazlıbahçe Caddesinde meydana gelen olayda Y.B. (10) ile 10 yaşındaki kuzeni Osman Emir Bayhan, evdeki tüfekle oynarken tüfeğin Y.B.'nin elindeyken ateş alması sonucu Osman Emir Bayhan vurularak yaralandı.

Silah sesi üzerine odaya giden ailesi Bayhan'ı kanlar içinde buldu. Özel bir araçla evin yakınındaki özel bir hastaneye götürülen ağır yaralı haldeki Bayhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Oğullarının kurtarılamadığı haberini alan ailesi ve yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından evde incelemelerde bulunuldu.

10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti, geriye bu görüntüler kaldı | Video

Ayrıca ailesinin ifadesine başvuruldu. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Başiskele Belediye Başkan Adayı olan ve Türk Telekom'da Santral Teknikeri olarak çalışan Halit Bayhan ile ev hanımı Melek Bayhan'ın 3 çocuğundan en küçüğü olan Osman Emir Bayhan'ın cenazesi adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



GERİYE 23 NİSAN'DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Kuzeninin elindeki tüfeğin ateş alması ile hayatını kaybeden Osman Emir Bayhan'dan geriye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda annesi tarafından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kaldı.

Yapılan paylaşımda Osman Emir'in 23 Nisan'ı kutlamak için şiir okuduğu ve asker selamı verdiği görülüyor.

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Son dakika: Kocaeli'nde yürek yakan olay! Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti...
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