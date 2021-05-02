DAHA AĞIR TEDBİRLER GELEBİLİR

Yine hafta sonu uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının da sürebileceği ifade ediliyor. Vaka tablosunun kötüye gitmesi hâlinde ise tedbirler ağırlaştırılacak. Ayrıca bu süreçte aşılama da bütün hızıyla devam edecek. Vaka sayılarının düşüş eğilimine girdiği ve bunun kontrollü geçiş dönemiyle sürdürüldüğü dönemde aşılanmanın da devam etmesi, sürece büyük bir katkı sağlayacak.