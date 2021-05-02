Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'nın sivilleri hedef aldığını açıkladı. MSB, bölgedeki terör hedeflerinin ateş altına alındığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı.