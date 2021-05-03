10 gün sonra vefat sayılarında hızlı düşüş

Tam kapanma sürecinin vaka sayılarında azalış üzerindeki etkileri görülmeye başlanırken uzmanlar SABAH'a pandemiyle mücadelede gelinen nokta ve salgının seyriyle ilgili öngörülerini anlattı:Vefat sayılarındaki artış ağır hasta sayısındaki yoğunluktan kaynaklanıyor. Kısmi kapanma sürecinin öncesinde ağır hasta sayımız bir hayli artmıştı. Bir hastanın yoğun bakım süreci de 1 ayı bulabiliyor ve bir kısmı hayatını kaybediyor. Bu yüzden vefat sayılarında artış olduğunu gördük.Henüz tam kapanmanın etkilerini görmek için erken. 10 gün sonra vefat ve ağır hasta sayılarında düşüşler görülecek. Tam kapanmanın öncesinde büyükşehirlerden diğer şehirlere akınlar yapıldığını belirten Odabaş, "Bu durum vaka sayılarında bir miktar artışa neden olabilir. Farklı şehirlere giden vatandaşların en az 5 gün kendilerini evlerinde karantina altına almaları ve yerel halkla temas kurmamaları gerekiyor.Tam kapanmanın son gününde ise dönüşler başlayacak. Bu durum da vaka sayılarını yükseltebileceği için bizi endişelendiriyor. Dönüşleri kademeli olarak planlamamız daha sağlıklı olur.Vakalarda son 10 günde olan gevşeme bizi mutlu etti. En büyük pandemi hastanesi olarak aşağı doğru iyi bir düşüş yakaladık. Hastanemizdeki dolu yatak sayısında azalma oldu. Aşılamaya da yoğun talep var. İkinci doz aşılama sürüyor. Yeni randevularda aralar açılacak. Bunda yanlış olan bir şey yok.Eğer aşı birinci dozda iyi bir bağışıklık bırakıyor ve bunu koruyorsa bu yapılabilir ki dünyada örnekleri var. Aşının görevini yaptığına inancı perçinlemeli ve insanların aşıya olan güvencini artırmalıyız. Çünkü aşının işe yaradığı görülüyor. Endişeye gerek yok, elimizde yeterli aşı var.