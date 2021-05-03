Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze törenine katıldı. Yıldırım için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.