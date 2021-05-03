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Giriş Tarihi: 3.5.2021 23:55 Son Güncelleme: 4.5.2021 00:03

ve eşi boşanma kararı aldı

Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı

sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile eşi ile evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aldıkları kararı duyurdu.

"EVLİLİĞİMİZE SON VERME KARARI ALDIK"

Bill Gates sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldık. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk"

"BİR ÇİFT OLARAK BİRLİKTE İLERLEMEYECEĞİZ"

Gates vakıf çalışmalarını birlikte sürdürmeye devam edeceklerini aktardı ve "Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz" dedi.

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Bill Gates ve eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı
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