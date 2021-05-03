Bombacı hainler tutuklandı

İSTANBUL 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ele geçirilen 5 kilogram plastik patlayıcıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 28 Nisan'da polisten kaçan şüphelilerden R.A.'nın yol kenarındaki aracın altına bıraktığı çanta içinde 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır, 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı ele geçirilmişti. Şüpheliler R.A. ve İ.Z. ile Y.S., emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.