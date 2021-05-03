Bu sefer de yalan beyanda bulunmakla suçladı

İzmir'in Menderes İlçesi'nde CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet eden CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gürsel Rüzgar'ın yeni bir şikayeti daha ortaya çıktı. Daha önce Başkan Kayalar'ın yanında bulunan bir belediye çalışanının hazine arazisine kaçak yapı yapmasını ve bu konuda Kayalar'ın sessiz kalmasını eleştiren Rüzgar, CİMER'e yaptığı başvuruda; "Ne kaçak yapı yapmaya çalışan belediye başkanına engel olmaya çalışan bir belediye başkanı ne de hazineye sahip çıkması gereken bir kaymakam bulunmamaktadır" ifadelerine yer vermişti.

MENDERES BELEDİYESİ YALAN BEYANDA BULUNDU

Başkan Kayalar; bizzat oluruyla başkan yardımcısı olarak atadığı ismin kendisini şikayet etmesi konusunda sessizliğini korurken yeni bir dilekçe daha gündeme geldi. Başkan Yardımcısı Rüzgar'ın bir alışveriş mağazasının işgali nedeniyle CİMER'e şikayette bulunduğu belirlendi. CHP'nin seçimde ittifak ortağı olan İYİ Parti'nin Menderes İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Akar'a ait olan marketle ilgili dilekçesine verilen yanıtta kendi belediyesinin yalan beyanda bulunduğunu anlatarak ikinci kez dilekçe yazması ise dikkat çekti.

DİLEKÇEDE NELER VAR?

Başkan Yardımcısı Rüzgar, CİMER şikayetinde şu ifadeleri kullandı:

"20001454339 numaralı CİMER başvurum ile ilgili Menderes Belediyesi'nden cevap gelmiş bulunmaktadır. Verilen cevaba göre, 'başvurunuzda bahse konu olan Gümüldür Atatürk Mahallesi Lebedos Caddesi üzerinde bulunan markete gidilmiş olup kaldırım işgalinin sonlandırılması adına mağaza sorumlusu adına ihtar düzenlenmiş, söz konusu işyerinde işletmelerin önünde kaldırımdaki işgallerin kaldırıldığı görülmüştür' denmiştir. Fakat bahsettiğim yerde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve kaldırım işgalleri devam etmektedir. Menderes Belediyesi yalan beyanda bulunmuştur. Bu beyanda bulunanlar hakkında suç işlediklerinin farkında olduklarını zannetmekteyim. Eğer bu işgal kaldırılmaz ise şikayeti daha üst kurumlara yapacağımı bildirir, gerekli işlemlerin ivedi olarak yapılmasını talep ediyorum."

GENEL MERKEZ BİLGİ ALDI

Öte yandan, 2019 yerel seçimleri sonrasında başkanlık koltuğuna oturan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan son gelişmeler ışığında CHP Genel Merkezi'nin de bilgi aldığı öğrenildi. Parti örgütünün de yakından takip ettiği konuyla ilgili Başkan Kayalar henüz bir açıklama yapmadı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yardımcısı Rüzgar ise CİMER şikayetini kabul etmiş fakat kaymakamlığı şikayet ettiğini dile getirmişti.