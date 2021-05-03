Görev belgeleri için süre uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 'tam kapanma' döneminde muafiyet kapsamındaki çalışan ve işyeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel "Çalışma İzni Görev Belgesi'nin" geçerlilik süresinin 7 Mayıs Cuma saat 24.00'e kadar uzatıldığını açıkladı. Bakanlık, tam kapanma dönemine ilişkin yeni soruları da yanıtladı. 3-15 Mayıs'ta yapılacak maaş ve bayram ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla en yakın banka şubesine ve ATM'lere gidebilecek. Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemeleri, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde yapılacak. Bu arada turkuaz basın kartı sahibi olan basın mensuplarının da kurumsal kimlik kartlarını ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmayacakları vurgulandı.