Hem daha bulaşıcı hem daha ölümcül

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Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs varyant ve mutasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:
UCU AÇIK MİLYONLARCA MUTASYON VAR:
Dünyada ilk başta 6-7 varyant vardı. Şimdi ise milyonlarca mutasyon var.
HİNDİSTAN VARYANTI AŞIDAN KAÇIYOR:
Hindistan varyantı hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştiriyor. İngiliz varyantının da çok daha hızlı bulaştığını gördük. Ama aşıların yüzde 90'ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz.
GÜNEY AFRİKA VARYANTI ÇOCUKLARI YOĞUN BAKIMA SOKUYOR:
Güney Afrika mutasyonlarının en önemli sıkıntısı çocuk, genç ve orta yaştaki kişileri yoğun şekilde etkilemesi. Çocukların daha fazla yoğun bakıma yattığını görüyoruz. Güney Afrika mutasyonunda da aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde yeniden hastalığa yakalanma potansiyeli oldukça yüksek. Yani Hint ve Güney Afrika varyantları hem daha ölümcül hem daha bulaşıcı.