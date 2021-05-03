Hem daha bulaşıcı hem daha ölümcül

MEDIPOLMega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs varyant ve mutasyonlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:Dünyada ilk başta 6-7 varyant vardı. Şimdi ise milyonlarca mutasyon var.Hindistan varyantı hem aşıyı hem hastalığı geçirmiş kişilerin bağışıklığını etkisizleştiriyor. İngiliz varyantının da çok daha hızlı bulaştığını gördük. Ama aşıların yüzde 90'ının İngiliz varyantında etkili olduğunu görüyoruz.Güney Afrika mutasyonlarının en önemli sıkıntısı çocuk, genç ve orta yaştaki kişileri yoğun şekilde etkilemesi. Çocukların daha fazla yoğun bakıma yattığını görüyoruz. Güney Afrika mutasyonunda da aşılanmış ve hastalığı geçirmiş kişilerde yeniden hastalığa yakalanma potansiyeli oldukça yüksek. Yani Hint ve Güney Afrika varyantları hem daha ölümcül hem daha bulaşıcı.