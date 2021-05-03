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Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:39

“İnfak” adı altında örgüte para topluyorlardı! 10 ilçede 16 gözaltı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“İnfak” adı altında örgüte para topluyorlardı! 10 ilçede 16 gözaltı!

’da “İnfak” adı altında terör örgütü DEAŞ adına para toplayan ve terör örgütü DEAŞ’a para transferi yapan 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da "İnfak" adı altında terör örgütü DEAŞ adına para toplayan ve terör örgütü DEAŞ'a para transferi yapan 16 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "İnfak" adı altında para toplayan ve terör örgütü DEAŞ'a para transferi yapan 16 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. İstanbul'un 10 ilçesinde gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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“İnfak” adı altında örgüte para topluyorlardı! 10 ilçede 16 gözaltı!
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