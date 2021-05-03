Maske için izin istedi vatandaşı fişledi

Valilikten işçisine maske dağıtımı diyerek izin aldıran Bilecik'in CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin, belediye çalışanlarına 730 günlük başkanlık dönemindeki icraatlarla ilgili anket çalışması yaptırdı, belediye faaliyetlerini anlatan gazete dağıttırdı. Personele, "Belediyenin icraatlarından memnun musunuz" şeklinde anket yaptıran Şahin, iddiaya göre "memnun" değilim" şeklinde cevap veren vatandaşları fişledi. Anketlerde olumsuz görüş bildiren vatandaşların kapılarına bir çeşit fişleme olarak, belediye logolu çıkartmalar yapıştırıldığı öne sürüldü.