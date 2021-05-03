MSB paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunda, komandolar teröristlerin izini sürüyor. Bu kapsamda mağarada saklandıkları tespit edilen 7 PKK'lı terörist, özel kuvvetler ve komandoların düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada

Bu teröristlerden birinin de bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında bulunan silah ve mühimmatların görüntüsü paylaştı.Terörislerin yanında 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 milimetre doçka uçaksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6'lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.