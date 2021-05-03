Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MSB paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Giriş Tarihi: 3.5.2021 11:53

MSB paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

DHA
MSB paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyinde sürdüren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunda, komandolar teröristlerin izini sürüyor. Bu kapsamda mağarada saklandıkları tespit edilen 7 PKK'lı terörist, özel kuvvetler ve komandoların düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA: Pençe-Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristin silah ve mühimmatları kamerada

Bu teröristlerden birinin de bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında bulunan silah ve mühimmatların görüntüsü paylaştı.



Terörislerin yanında 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 milimetre doçka uçaksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6'lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.



ARKADAŞINA GÖNDER
MSB paylaştı! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA