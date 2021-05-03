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Giriş Tarihi: 3.5.2021 12:15

'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı zanlıların kentte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 55 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
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