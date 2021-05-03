Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya darbe! Toprağa gömdükleri mühimmatlar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 4.5.2021 00:40 Son Güncelleme: 4.5.2021 00:41

'de terör örgütü PKK'ya darbe! Toprağa gömdükleri mühimmatlar ele geçirildi

AA
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya darbe! Toprağa gömdükleri mühimmatlar ele geçirildi

'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. 'nda, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü özel harekat timleri, "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu" kapsamında, Amanoslar'da arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

13 KİLOGRAM PATLAYICI, SİLAH VE MERMİLER ELE GEÇİRİLDİ

Timlerin tespit ettiği bir noktada, toprağa gömülü 13 kilogram patlayıcı madde, elektrikli el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği, 30 mermi, cep telefonu, battaniye, halı, sırt çantası ve kıyafet ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere ve mühimmata el konuldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de terör örgütü PKK'ya darbe! Toprağa gömdükleri mühimmatlar ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA