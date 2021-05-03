Riskli yapıların yıkımı sürüyor

Kentsel dönüşüm kapsamında Eyüpsultan'da riskli olarak tespiti yapılan binaların yıkımı devam ederken İslambey Mahallesi, Hz. Halid Bulvarı 27 numaradariskli binanın yıkımı gerçekleştirildi.



Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Kanunun Uygulama Yönetmeliği uyarınca riskli olarak tespit edilmiş ve süreleri dolmuş riskli yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.



Süresi dolmuş riskli yapılar hakkında yıkım takvimi oluşturan Eyüpsultan Belediyesi bir binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında İslambey Mahallesi, Hz. Halid Bulvarı 27 numarada bulunan yapı ekipler tarafından yıkıldı.





14 ADET RİSKLİ YAPININ YIKIM İŞLEMİ YAPILDI



Yıkım takvimi doğrultusunda Ekim ve Kasım ayları içerisinde 14 adet riskli yapının yıkım işlemi Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüklerinin ortak çalışmalarıyla gerçekleştirildi.



RİSKLİ YAPILAR HAKKINDA EKONOMİK DESTEKLER



Mal sahiplerince yapının tahliye edilmesi ve yıkımın gerçekleştirilmesi durumunda aynı kanunun hükümlerince 18 ay boyunca kira yardımı veya kentsel dönüşüm kredisi desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmakta. Riskli yapıyı tahliye eden kiracılara ise taşınma bedeli yardımı da yine bakanlıkça yapılmakta.