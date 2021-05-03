Şanlıurfa Valiliği 15 aylık envanteri açıkladı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, 2020 yılı 12 aylık ve 2021 yılı ilk 3 aylık olmak üzere toplam 15 aylık zaman diliminde 68338 gr patlayıcı madde, 1 adet elektrikli kapsül, 4 adet elektrikli kapsüle çevrilmiş normal kapsül, 3 adet elektronik devre, 2 adet pil (camelion), 2 adet el bombası, 4 adet tank mermisi (eğitim mühimmatı), 3 adet uzun namlulu silah, 4 adet uzun namlulu silah şarjörü, 256 adet uzun namlulu silah fişeği, 6 adet tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 363 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ile 18 adet av tüfeği fişeğinin ele geçirildiği belirtildi.

İl genelinde terörle mücadele kapsamında, 415'i planlı eşzamanlı operasyon olmak üzere 802 olayda, 1207 şahsa işlem yapıldı. Bu şahıslardan 387'si Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 85 şahıs deport edildi ve 245 şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Ayrıca canlı bomba eylemi hazırlığındaki 1 örgüt mensubu ölü ele geçirildi.