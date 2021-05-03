Şehit uzman çavuş Kütahya’dan uğurlandı

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan (23), memleketi Kütahya'nın Emet ilçesinde tören düzenlendi. Önce, Dere Mahallesi'ndeki baba evine getirilen Asan için burada helallik alındı. Bu sırada şehit annesi Havva Asan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ardından Kocaalan Camii'nde Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan, gözyaşları içinde ilçe mezarlığına defnedildi. Törene Vali Ali Çelik, AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, askeri ve mülki erkanla protokol üyeleri katıldı. Bekar olan ve bir süre önce babası vefat eden şehit Asan'ın 4 kardeşi olduğu öğrenildi.