Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

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Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları:



Diyarbakır anneleri pandemi şartları dolayısı ile otelden devam ediyorlar, selamlarımızı iletiyoruz.

KOSKOCA AB, RUM KESİMİNİN OYUNCAĞI HALİNE GELMİŞTİR



Cenevre'de Kıbrıs toplantısı gerçekleştirildi. KKTC'nin eşit şartlar tezi ortaya konuldu. Rum tarafı sürekli olarak masaya oturalım. KKTC'nin ve Türkiye'nin kazanımlarını törpüleyelim yaklaşımı var. Bu uzun yıllardan beri devam ediyor.

Rum tarafının uzun zamandır yürüttüğü taktik var. 'Sürekli olarak masaya oturalım, uzlaşmadan uzak duralım. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini örseleyelim, bunu Türkiye ve KKTC kabul etmediği zaman AB'ye şikayet edelim' diye yaklaşımları var.

Bu kısır döngü devam ediliyor, sürekli aynı yere geliyor. Maksimalist taleplerle KKTC'yi yutmak istedikleri görülüyor. Bir müzakere olacaksa, bu müzakerenin parametrelerinin önceden neyin olması gerektiği ifade edildi. Yıllarca kaybedilmiş zamana yeni zaman kayıpları gibi yaklaşımlara Türkiye ve KKTC uzak duruyor. Bu zeminlerde herhangi bir müzakere zemininin bulunamadığı ortaya çıkmıştır.

Anastiyadis'in paskalya bayramı vesilesiyle yaptığı açıklama müzakere zeminini tahrip ettiğini ortaya açık konuyor. 'Osmanlı İmparatorluğu hayali peşinde koşan küstahlar var' diyor. Bir kişinin böyle bozuk ağızla konuşması zihniyetinin ne kadar bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Binlerce Türkün kanı olan EOKA terör örgütünün yıldönümü kutlandı. Avrupalı faşistlerin diliyle konuşan bir kişi olduğunu görüyoruz. Yapmaya çalıştıkları şey KKTC'yi yok etmek, hak ve menfaatlerini gasp etmek, Türk kesimini o egemen devlete yamanmış bir kurgu olduğunu biliyoruz. Aşırı ve maksimalist talepleri kabul görmediği için, KKTC eşit egemenlik hakkını talep ettiği için büyük bir çılgınlık içinde bu konuşmaları yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'ye yaptığı bu saygısızlığı aynen iade ediyoruz.

Yakında yapılacak bir zirvede Türkiye'ye ve KKTC'yi Avrupa liderlere şikayet edeceğinden bahsediyor. Bu söylem artık sıkmıştır. Rum kesiminin AB'yi oyuncak haline getirmesi kabul görüyorsa bu onlara hayırlı olsun. Biz bir mahalle dayanışma çerçevesinde AB'nin arkasındayız diyenler varsa bu onlara hayırlı olsun.

Bu bize karşı tehdit ve şantaj mekanizması olarak kabul edilmeyeceği açıktır. Bir ülke çıkıyor maksimalist taleplerle hareket ediyor, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ediyor, ondan sonra AB'ye şikayet edeceğini söylüyor. Koskoca AB'nin Rum kesiminin oyuncağı haline gelmesi AB'nin geleceği açısından kaygı vericidir. Bu sürdürülebilir değildir.

Miçotakis çıkıyor Türkiye ile ilgili sorunlarımızı AB sorunu hale getirdik diyor. Bu Miçotakis'in başarısı değil AB'ni hediye ettiği bir mekanizmadır. Şimdi ilk defa AB liderliği bu yolu açtığı için Miçotakis sevinçle bu yaklaşımı ortaya koyabiliyor. Baştan aşağı vizyonsuz yaklaşımdır. Anastiyadis'in hakaretleri, ifadeleri kendisine iade edilecektir. Buradan da iade ediyoruz. Uzlaşmadan, müzakereden kaçan taraf Rum tarafıdır ve Yunan tarafıyla desteklenmektedir.