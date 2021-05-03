Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakıf üniversitesinde koronavirüs tedavisi görürken hayatını kaybeden ancak ölüm raporunda ölüm nedeninin belirtilmediği iddia edilen raporun aslını yansıtmadığını belirtti. Koca, ölüm belgelerinin hekimler tarafından onaylandıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan komisyonda tekrar incelendiğini aktararak, "Müteveffa Cemal Küçükşahin bir vakıf üniversitesi hastanesinde covid-19 tedavisi görürken vefat etmiştir. Kişinin ölüm belgesini düzenleyen doktorumuz ölüm nedenine bulaşıcı olmayan hastalık bilgisi girerek ölüm belgesini onaylamıştır. Ölüm belgelerinin onaylanması ve ölüm nedeninin belirlenmesi takip eden hekimimizin sorumluluğundadır. Ancak ölüm belgeleri hekimlerimiz onayladıktan sonra 3 ayrı hekimden oluşan bir üst komisyon tarafından incelenerek kontrol edilmekte ve bir hata ya da eksik olduğu düşünüldüğünde hekim bilgilendirilerek raporunu incelemesi istenmektedir" açıklamasını yaptı.