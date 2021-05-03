Son dakika: Fahrettin Altun'dan Selahattin Demirtaş'a çok sert tepki: Aklı sıra tehdit ediyor

HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR

Terör örgütleriyle iş birliği yaparak ve terör örgütlerine üye olarak ülkemize ve milletimize ihanet eden herkes hukuk önünde hesabını verecektir. Aziz milletimize meydan okuyan herkes gerekli cevabı hukuk sınırları içinde alacaktır.

CANINA KIYDIĞINIZ HER YASİN'İN HESABINI VERECEKSİNİZ

Siz de bu memlekete verdiğiniz her zararın ve canına kıydığınız her Yasin'in hesabını vereceksiniz. Güvendiğiniz terör örgütleri ve emperyalist hamileriniz sizi hukuk önünde hesap vermekten alıkoyamayacak.