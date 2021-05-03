Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.
MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya'nın Başkenti Trablus'a gitti." denildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya'nın Başkenti Trablus'a gitti.#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/9vJKu9OhON— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2021