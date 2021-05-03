Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması
Giriş Tarihi: 3.5.2021 13:38 Son Güncelleme: 3.5.2021 13:53

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı 'dan çıkarması

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile 'nın başkenti Trablus'a gitti.

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Libya'nın Başkenti Trablus'a gitti." denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya çıkarması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA