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Giriş Tarihi: 3.5.2021 23:52 Son Güncelleme: 4.5.2021 00:00

SON DAKİKA HABERİ: Tevfik Göksu paylaştı: ve küresel şehirler endeksinde geriledi

SON DAKİKA HABERİ: Tevfik Göksu paylaştı: İstanbul ve Ankara küresel şehirler endeksinde geriledi

Son dakika haberi: Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, tarafından yönetilen ve İstanbul'un küresel belediyeler endeksi sıralamasında gerilediğini açıkladı. Göksu'nun paylaştığı tabloya göre: İstanbul 26'ncı sıradan 34'e, Ankara ise 74'üncü sıradan 84'üncü sıraya geriledi.

Mehmet Tevfik Göksu, Twitter hesabından küresel şehirler endeksi raporunu değerlendirdi.

Rakamların yalan söylemediğini ifade eden Göksu, "İş yapmak yerine şov ve algı peşinde koşan CHP'li Belediyeler, 2 yılda İstanbul ve Ankara'yı çökerttiler." dedi.

"CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖKÜYOR"
İstanbul'un 26'ncı sıradan 34'e, Ankara'nın ise 74'üncü sıradan 84'üncü sıraya gerilediğini vurgulayan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı, "CHP'li belediyeler çöküyor" ifadelerini kullandı.

Ankara 10 sıra geriledi.

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SON DAKİKA HABERİ: Tevfik Göksu paylaştı: İstanbul ve Ankara küresel şehirler endeksinde geriledi
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