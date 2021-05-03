Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan kararlar kapsamında tam kapanmaya gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıkladığı tam kapanma tedbirlerinde şu ana kadar düşüş trendi devam ediyor. Ancak Koronavirüs de direncini sürdürüyor. Bu noktada 17 günlük tam kapanma sonrasında istenen düşüş sağlanır ve vakalar 5 binin altına gerilerse yaza rahat girebilmek için sıkı tedbirler esnetilecek ve kontrollü normalleşme ya da kontrollü sosyal hayat benzeri bir döneme geçilecek.

Kovid-19 mücadelesinde son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve geçtiğimiz perşembe günü resmen başlayan tam kapanma tedbirlerinde koronavirüs vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. Hedef 5 bin vakanın altını görerek yaz sezonu öncesi ekonominin rahatlamasını sağlamak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin önerdiği koronavirüs tam kapanma tedbirleri kabine toplantısında onay aldığı şekliyle verimli olmaz ve vaka sayıları yeterince düşmezse ekonomik hareketliliğin sağlanacağı sezonu kaçırmamak adına daha sıkı tedbirler alınması gündeme gelebilir. Ancak düşüş eğilimi şu an Bilim Kurulu için de kabine toplantısı için de iyiye işaret ediyor. İşte koronavirüs tam kapanma sürecinden son dakika haberleri