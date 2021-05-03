Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi?

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs süreciyle ilgili Edirne'de açıklamalarda bulundu.
TAM KAPANMADA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ
Bölgelerde durum değerlendirmesi yapıyoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik.
Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedeniyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimiz için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz.
OLUMLU SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLADIK
Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.
Kısıtlamalar ile temasın azaldığı görüyoruz. Tüm Türkiye'de hastaneye başvuranların sayısı yarı yarıya düşmüştür.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi?
VAKA SAYISININ DÜŞTÜĞÜ BİR BAYRAM YAŞAMAK İSTİYORUZ
Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamak istiyoruz.
VATANDAŞLARI AŞI OLMAYA DAVET ETTİ
Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne'de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.
Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki son durumu değerlendireceğiz. Toplantımızın sonucu ile ilgili olarak akşam saatlerinde sizleri bilgilendireceğim.
Bakan Koca sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.