Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Tam kapanma etkisini gösterdi mi?

OLUMLU SONUÇLARI GÖRMEYE BAŞLADIK

Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Vaka sayısındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak, asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı yaklaşımlar görüyoruz. Testler semptom gösteren ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.