Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe 2021 yılında 147 milyar liraya ulaştı! İşte rakamlarla Türkiye'de eğitim…

Türkiye, eğitime ayırdığı bütçeyle dünyadaki diğer ülkelere de örnek oldu. Eğitime 2002 yılında 10 milyar liralık bütçe ayrılmışken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya kadar çıktı.
AKADEMİSYEN SAYISI 174 BİNE ULAŞTI
2001-2002 yılında akademisyen sayısı 74 bin iken bu rakam 2020-2021 yılında 174 bin 494'e ulaştı. Bu rakamlarda derslik sayısı da ele alındı. 2002 yılında 343 bin olan derslik 2021 yılıunda 727 bin 347 oldu.
Rakamlarla Türkiye'de eğitim | Video
ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİ SAYISINDA REKOR
Türkiye'de eğitim gerçeğinde üniversiteli öğrenci sayısı da oldukça dikkat çekti. Yapılan araştırmalarda 2002-2003 yılında 1.9 milyon olan öğrenci sayısının 2021 yılında 8 milyondan fazla olduğu tespit edildi.
OKUL SAYISINDA ARTIŞ
Ülkemizde ayrıca okul sayısında da artış gözlemlendi. 2002 yılında okul sayısı 50 bin 877 iken bu rakam 2021 yılında 87 bin 678'e kadar çıktı.
Bunların yanı sıra üniversite ödenekleri de rakamlara yansıyanlardan biri oldu. Üniversitelere 2001-2002 yılında ayrılan ödenek 2,5 milyar lirayken bu rakam 2021 yılında 45,3 milyar lira oldu. KYK yurt sayısı 2020 yılında 793'e kadar ulaştı.