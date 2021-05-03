Türkiye’de eğitime ayrılan bütçe 2021 yılında 147 milyar liraya ulaştı! İşte rakamlarla Türkiye'de eğitim…

Türkiye, eğitime ayırdığı bütçeyle dünyadaki diğer ülkelere de örnek oldu. Eğitime 2002 yılında 10 milyar liralık bütçe ayrılmışken 2021 yılında bu rakam 147 milyar liraya kadar çıktı.

AKADEMİSYEN SAYISI 174 BİNE ULAŞTI

2001-2002 yılında akademisyen sayısı 74 bin iken bu rakam 2020-2021 yılında 174 bin 494'e ulaştı. Bu rakamlarda derslik sayısı da ele alındı. 2002 yılında 343 bin olan derslik 2021 yılıunda 727 bin 347 oldu.

Rakamlarla Türkiye'de eğitim | Video