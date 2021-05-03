Tuzla’da bakkal borçları ödendi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından bizzat bakkallara gidilerek kapatıldı. Yapılan yardım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu vesile ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış, kapatılacak veya çekinmiş söylememiş, gizli kalsın istemiş ama ihtiyacı olan herkes bize ulaşırsa elimizden geleni yaparız" dedi. Mustafa KAYA