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Giriş Tarihi: 3.5.2021 17:28 Son Güncelleme: 3.5.2021 17:32

Vali Yerlikaya: ’da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya: İstanbul’da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldı

Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, Aşılama oranında yüksek rakamlara ulaşıldığını koronavirüsle mücadelede büyük gücümüzün aşı olduğunu söyledi.

İstanbul Valisi ali Yerlikaya; İstanbul'da yapılan toplam aşı rakamlarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "İstanbul'umuzda 3 milyon 835 bin 925 doz aşı yapıldı. 65 yaş üstü büyüklerimizin 1. doz aşılanma oranı yüzde 81.75'e, 2. doz aşılanma oranı yüzde 73.43'e; 60-64 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 71,82'ye; 55-59 yaş 1. doz aşılanma oranı yüzde 48,51'e ulaştı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, İstanbulluların aşılanmaya büyük özen gösterdiğini koronavirüsle mücadelede aşılama yaş oranının ileriki günlerde daha aşağı çekileceğini kaydetti.

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Vali Yerlikaya: İstanbul’da 3 milyon 835 bin doz aşı yapıldı
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