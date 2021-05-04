Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık’tan Otizmli Kerim Can mesajı

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti. Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında. Ailemizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz."Burdur'da kaybolan otizmli çocuk Kerim Can bulundu. Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan çocuğa ilk olarak su içiren jandarma personelinin yaşadığı sevinç kameraya yansımıştı.