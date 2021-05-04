Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık’tan Otizmli Kerim Can mesajı
Giriş Tarihi: 5.5.2021 01:43

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı ’tan Otizmli mesajı

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık’tan Otizmli Kerim Can mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Burdur’da 46 saat sonra bulunan otizmli için, “Psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can’ın yanında” dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti. Çocuğumuzun yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için uzman psikososyal destek ekiplerimiz Kerim Can'ın yanında. Ailemizi bu süreçte desteklemeye devam ediyoruz."

İLK SUYU İÇİREN JANDARMANIN SEVİNCİ
Burdur'da kaybolan otizmli çocuk Kerim Can bulundu. Kaybolduktan 46 saat sonra ulaşılan çocuğa ilk olarak su içiren jandarma personelinin yaşadığı sevinç kameraya yansımıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Derya Yanık’tan Otizmli Kerim Can mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA