AK Parti Beykoz İlçe Başkanı: Beykoz’da atlar özgürce yaşar, 978 at nerede?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan 978 atın kaybolması sonrasında sosyal medyada '978 at nerede?' sorusu sorulmaya başlandı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da İBB'den atların akıbetiyle ilgili bir açıklama talep etti.



AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç da AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin atlarla ilgili bir açıklamasını paylaştı. Kabaktepe bu açıklamasında "Yapamadıkları icraatları konuşmayalım, ölüme yolladıkları atları gündemde tutmayalım istiyorlar. Daha kendilerine emanet edilen atlara sahip çıkamıyorlar, her zamanki gibi sahte gündem peşindeler. Goebbels elinize su dökemez, biliyoruz. Ama soru basit; 978 At Nerede?" diye sordu.

"BEYKOZ'DA ATLAR ÖZGÜRCE YAŞAR, 978 AT NEREDE?"

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammed Hanefi Dilmaç, bu paylaşımı sonrasında İBB'ye bir gönderme yaparak, Beykoz İlçesi'nde ilçenin atlarının özgürce dolaştığını gösteren görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Dilmaç görüntülerle birlikte, "Beykoz'da atlar özgürce yaşar, 978 At Nerede?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Meclisi oy birliğiyle Adalar'daki fayton hizmeti veren atların satın alınmasına karar vermişti. İBB yönetimine ise atların sahiplendirilmesi için İBB Meclisi tarafından yetki verilmişti. Sonra ise bazı atların kayıp olduğu ortaya çıkmış, atların akıbetinin ne olduğu ise İBB yetkilileri tarafından açıklanmamıştı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ise "978 at nerede?" diyerek atların akıbeti hakkında İBB'ye sorular yöneltmişti.