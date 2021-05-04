AK Partili Hamza Dağ’dan Aykut Erdoğdu’ya sert çıkış: “Bugün kaçak villana ilişkin haberler psikolojini bozdu!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için skandal ifadeler kullanmıştı. Erdoğdu, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım" demişti.





"BU ZİHNİYETE 15 TEMMUZ GECESİ HADDİNİ BİLDİRMİŞTİK ANCAK BELLİ Kİ HÂLÂ AKILLANMAMIŞLAR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bu sözlerine sert bir yanıt verdi, Dağ, sosyal medya hesabından, "Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi. 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayalleri hâlâ çok diri. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz" dedi.





"ÇAMUR SİYASETİNİ İSE MİLLETİMİZ GAYET İYİ GÖRÜYOR"

Dağ sözlerine şöyle devam etti: "19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz. Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor. Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır."





DAĞ İLE ERDOĞDU SOSYAL MEDYADA ATIŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Hamza Dağ'ın yazdıklarını alıntılayarak, "Sen de haklısın... Sizin gibi nazik beyefendilerin yargılamayla ne işi olur... Biz yargılanırız... Biz hesap veririz... Şimdi elini vicdanına koy sadece ikimiz hakkında TBMM mal varlığı ve suç soruşturması yapsın... Var mı yüreğin nazik beyefendi... Hadi çık aslan parçası. Bu arada alayınız yargılanacaksınız... Yargılamanız TRT'den canlı yayınlanacak... Haksızlığa uğramayın... Ve gelecekte sizin yaptıklarınızın aynısını kimse bu Millete yapmasın diye... Senin yargıda takip ettiğin işler dahil... MHP - İYİ Parti davası dahil" ifadelerini kullandı.





"HAKKINDAKİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇABALIYORSUN"

Erdoğdu'nun bu sözleri üzerine Dağ, "İnşaat kaçakçılığı ile siyaset kaçakçılığı arasında gidip geldiğinin farkındayız. Hakkındaki gündemi değiştirmeye çabalıyorsun. Önce hakkındaki kaçak inşaat iddialarına yanıt vermeni bekliyoruz" yanıtını verdi.





Dağ sözlerine şu şekilde devam etti: "Hakkımda ne biliyorsan, elinde ne tür bir belge, bilgi ve şahit varsa hemen yargıya taşımanı bekliyorum. Hodri meydan! Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Halkın teveccühünü kazanamayınca her zaman olduğu gibi tehdit siyasetine tevessül etmeye başladınız. Bizim yolumuz halkın yolu, senin gibilerin yolu ise Salim Başol'un yoludur. O yolun sonu ise önünde sonunda hüsrandır. Mesele sizin ve partinizin dibe vurdukça daha da arsızlaşan içinizdeki faşist anlayışı dışa vuran pervasız siyaset anlayışınız. Milletimiz bunu bu vesileyle bir kez daha görmüş oldu. Devam!"





"BUGÜN KAÇAK VİLLANA İLİŞKİN HABERLER PSİKOLOJİNİ BOZDU"

Erdoğdu Dağ'a cevaben, "Onu diyorum... TBMM ikimiz hakkında soruşturma komisyonu kursun... Ben kaçak veya kanunsuz iş yapmışsam hepsi çıkar... Abdestini bilmem... Ben Partimi biliyorum Partim bu önergeye EVET diyecek... Sen hazır mısın? Yarın verelim önergeyi... Hatta liderlerinimizi de dahil edelim" ifadelerini kullandı.







Hamza Dağ, Erdoğdu'ya son olarak şunları söyledi: "Bugün kaçak villana ilişkin haberler psikolojini bozdu herhalde küçük enişte. Kuru hamaseti bırak. Beni iyi tanırsın. Lafı uzatmanın manası yok. Ben diyeceğimi dedim. Hadi hayırlı geceler olsun"