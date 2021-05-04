Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 4.5.2021 10:14 Son Güncelleme: 4.5.2021 10:21

gözaltına alındı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Adana’da, silahlı terör örgütlerini övme gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın eski başkanı ve çok sayıda kişi, pandemi tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütlerini övme gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski başkanı Alparslan Kuytul ve çok sayıda kişi, tam kapanma uygulanmasına rağmen sokağa çıktı. Polis Kuytul ve beraberindekileri evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen ihlali sürdüren Kuytul ile çok sayıda kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

Alparslan Kuytul’un mahrem imam olan yeğenine 22.5 yıl hapis istemi Gaziantep Valiliği’nde cami provokasyonuyla ilgili flaş açıklama!

ARKADAŞINA GÖNDER
Alparslan Kuytul gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA