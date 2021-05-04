Cami açılışı öncesi çiçekçiler yeni yerine taşındı

Taksim Camii'nin açılışına günler kala Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in önünde bulunan çiçekçiler, 4 yılın sonunda, Tarlabaşı Bulvarı girişindeki yeni yerlerine taşındı.



Taksim Meydanı'nda Maksem önünde çadırlarda faaliyet gösteren çiçekçiler Cuma günü Taksim Camii'nin açılışı yapılacağı için Tarlabaşı caddesi tünel üzerine kurulan 9 camlı modern çiçek satış dükkanına taşındılar.



Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017 yılında, Maksem'in önüne 9 adet modern çiçek satış dükkanı kuruldu. Ancak daha sonra dükkanlar, tarihi Maksem'e zarar verebileceği için kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, yaptığı açıklamayla çiçekçilerin, 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 9 Mart 2018 tarihli kararıyla Tarlabaşı Bulvarı'nın Taksim Tüneli giriş bölümü üzerindeki dönüşü ile seyir terası arasına taşınacağı duyurdu. Çiçekçilerin, Maksem'in önünde yer alan yeni çiçek satış dükkanları sökülerek, uygun görülen yere taşındı. Ancak çiçekliler, yeni yerlerine gidemedi. Taksim Camii'nin Cuma günü açılışı yapılacağından Maksem önünde bulunan çiçekçiler daha önce yapılan 9 camlı modern çiçek satış dükkanına taşındılar.



ÇİÇEKÇİLER YENİ YERİNDEN MEMNUN KALDILAR



45 yıldır Taksim Meydanı'nda çiçekçilik yapan çiçekçiler yeni yerlerinden memnun kaldıklarını daha düzenli halde satış yapma imkanı kazandıklarını söylediler.