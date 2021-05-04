Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına çarpıcı yorum: Yepyeni bir aşamaya geçiliyor!

"ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN SÖZÜ VE KAYGISI OLAN HERKESİN KATKISI KIYMETLİDİR"

"Görünür gelecekte de muhalefetin sürece destek vereceğini düşünmek iyimserlik olur." diyen Müderrisoğlu, "Ama yine de bu iyimserliği koruyalım. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkenin geleceği ile kaygısı, sözü olan herkesin anayasa çalışmalarına vereceği katkı kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ BİR GÖREVDİR"

Muhalefet kategorik olarak reddetse de, onları da bir toplum sözleşmesi zeminine çekmek, katkı vermelerine teşvik etmek bir milli görevdir diye düşünüyorum.

"MUHALEFET KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ GÖRÜŞMELERİ DEŞİFRE OLUNCA İNKAR YOLUNA BAŞVURDU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa taslağını hazırladıklarını ifade etmesinin ardından, AK Parti de çalışmalarda sona geldiklerini duyurdu. İYİ Parti, CHP ve HDP bloğunun bir yeni anayasa taslağı hazırlama adımı atıp atmayacağı sorusunu değerlendiren Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

Güçlendirilmiş parlamanter sistem diye ifade ettikleri bir yaklaşım ile muhalefetin anayasa hazırlığı olduğunu biliyoruz. Aslında kapalı kapılar ardında, devletin niteliğini, milletin tanımını bile sarsacak ve değiştirecek hazırlıkları olduğu deşifre olunca inkar yoluna gitmişlerdi.