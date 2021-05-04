Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısına çarpıcı yorum: Yepyeni bir aşamaya geçiliyor!

Yeni anayasa çalışmalarında yeni bir sürece girildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün özel gündemli bir basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, toplantıda, yeni anayasa çalışmaları için 100 maddelik bir metin hazırladıklarını bildirdi. Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile bu taslağı paylaşacaklarını bildirdi. Yeni anayasa çalışmalarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası gelinen noktayı ve sürecin nasıl işleyeceğini Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile konuştuk. Müderrisoğlu, "Zamanında, zemininde, üzerinde çalışılmış bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Sayın Bahçeli'nin 'Uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli bir görevdir' sözünün altını çiziyorum. " dedi.
"ZAMANINDA, ZEMİNİNDE, ÜZERİNDE ÇALIŞILMIŞ BİR ÇAĞRI"
Müderrisoğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, MHP Lideri Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısını şu şekilde değerlendirdi:
Zamanında, zemininde, üzerinde çalışılmış bir çağrı olarak değerlendiriyorum. Sayın Bahçeli'nin 'Uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli bir görevdir' sözünün altını çiziyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümnet Sistemi'ni, Bahçeli'nin deyimi ile 'Türk Tipi Başkanlık Sistemi'ni yeni anayasa ile kurumsallaştıracak, yasama, yürütme, yargı ilişkilerini daha net tanımlara ve dengeye oturtacak, temel hak ve hürriyetler devletin üniter yapısı ile ilgili hükümleri güçlü bir şekilde vurgulayacak bir anayasa yaklaşımı, ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına 100 maddelik çerçeve bir anayasa ile, uzlaşma metni ile, bir toplum sözleşmesi ile girme çağrısını yerinde ve anlamlı buluyorum.
"MUHALEFETİN DESTEK VERMESİNİ BEKLEMEK İYİMSERLİK OLUR AMA..."
Müderrisoğlu, sürecin işleyişine ilişkin beklentilerini ve öngörülerini şu sözlerle aktardı:
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Sayın Bahçeli'nin çağrısına hemen ve olumlu bir yanıt verdi. AK Parti'nin çalışmalarının da son aşamaya geldiğini ifade etti. Sayın Bahçeli de çalışmalarını, Sayın Cumhurbaşkanı ile yani Cumhur İttifakı'ndaki bileşenler olarak paylaşacaklarını ifade etmiş oldu. Bundan sonraki süreç AK Parti ve MHP'nin insiyatifi ile, gerek kamuoyu gündeminde tutulması, gerek TBMM zemininde arayışın hızlanması, toplumun farklı kesimlerinin ilgi, katkı ve desteğinin aranması şeklinde devam edecektir diye öngörüyorum.
Muhalefet bu sürece destek verir mi? Sayın Bahçeli, tüm partilerin yeni anayasa ihtiyacına vurgu yaptıklarını ancak artık 'Nasıl bir anayasa' sorusuna somut bir yanıt vermeleri gerektiğini ifade etti. Gel gör ki, Türkiye, 1993, 1995, 2001, 2007, 2010 ve 2017 yılında çoğu geniş katılımlı anayasa tartışmaları ve müzakareleri yürüttü. Türkiye'yi geleceğe götürecek bir anayasa metni ve toplumsal sözleşme ortaya çıkmadı.
"ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN SÖZÜ VE KAYGISI OLAN HERKESİN KATKISI KIYMETLİDİR"
"Görünür gelecekte de muhalefetin sürece destek vereceğini düşünmek iyimserlik olur." diyen Müderrisoğlu, "Ama yine de bu iyimserliği koruyalım. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Bu ülkenin geleceği ile kaygısı, sözü olan herkesin anayasa çalışmalarına vereceği katkı kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
"MİLLİ BİR GÖREVDİR"
Muhalefet kategorik olarak reddetse de, onları da bir toplum sözleşmesi zeminine çekmek, katkı vermelerine teşvik etmek bir milli görevdir diye düşünüyorum.
"MUHALEFET KAPALI KAPILAR ARDINDAKİ GÖRÜŞMELERİ DEŞİFRE OLUNCA İNKAR YOLUNA BAŞVURDU"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa taslağını hazırladıklarını ifade etmesinin ardından, AK Parti de çalışmalarda sona geldiklerini duyurdu. İYİ Parti, CHP ve HDP bloğunun bir yeni anayasa taslağı hazırlama adımı atıp atmayacağı sorusunu değerlendiren Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:
Güçlendirilmiş parlamanter sistem diye ifade ettikleri bir yaklaşım ile muhalefetin anayasa hazırlığı olduğunu biliyoruz. Aslında kapalı kapılar ardında, devletin niteliğini, milletin tanımını bile sarsacak ve değiştirecek hazırlıkları olduğu deşifre olunca inkar yoluna gitmişlerdi.
"MUHALEFET GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK OLARAK DEĞERLENDİRİP SÜRECİ İSTİSMAR EDECEK"
Bu aşamada muhalefet farklı bir gündem, daha çok hükümeti yıpratmaya, pandeminin yarattığı toplumsal ve ekonomik koşulları istismar etmeye dönük bir çalışma içinde, onlar yeni anayasayı gündem değiştirme olarak değerlendirmeye devam edeceklerdir. Ancak,
"AK PARTİ VE MHP'NİN ÇALIŞMASI BELLİ BİR OLGUNLUĞA ULAŞINCA..."
AK Parti ile MHP'nin çalışması belli bir olgunluğa gelince, güçlendirilmiş parlamanter sistemle neyi ifade ettiklerini kamuoyu ile paylaşmak durumunda kalacaklardır. Türkiye'nin onca konusu, sorunu ve gündemi arasında yeni anayasa neden önemlidir; bir toplum eğer sözleşmesini gerçek manada güncelleyebiliyorsa, hem güvenliği ile ilgili, hem barış içinde bir arada yaşaması ile ilgili hem de devletin mimarisi ve günün sonunda da insan hak ve onuru ile ilgili yepyeni bir aşamaya geçiyor demektir. Yeni anayasa çalışmaları ülkenin asli gündem maddesi olmaya devam edecektir.