İşi bırakıp küfür yazmış

Twitter'dan açtığı "HOHMUSTESARI" "Sayın Müsteşar" isimli trol hesapla devlet büyüklerine hakaret ve küfürler savurduğu tespit edilen ve HSK 1. Dairesi tarafından hakkında soruşturma izni verilen Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün mesajları mesai saatleri içinde attığı belirlendi. Sosyal medya platformunda '@ HOHMUSTESARI' adıyla açtığı hesap üzerinden devlet büyüklerine ve bakanlara hakaretlerde bulunulmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin, Samsun Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz olduğu belirlenmişti.Twitter'dan açtığı sahte hesapla devlet büyüklerine küfür ve hakaret eden savcı hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmış ve açığa alınmıştı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gündüz hakkında, 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'İftira' suçundan ayrıca iddianame tamamlanırken, trol savcı hakkında 2 yıldan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmanın 21 Haziran Pazartesi günü saat 09.10'da görülmesine karar verildi.