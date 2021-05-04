İzmir'in Meles Çayı yine kokmaya başladı!

İzmir'in kanayan yarası Meles Çayına giden İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, dere yatağında yaşanan durumu fotoğraf çekerek belgeledi. Yaşananlara isyan eden Hızal attığı twette; "İzmir için Meles Çayından çıkan kötü kokulu günler bu yılda başladı. Senelerdir burası için tek çare bulamayan CHP Belediyesi, çözümü yine kireç dökmekte buldu. İzmir bu ilkelliği hak etmiyor." İfadelerini kullandı.

BİR BİR FOTOĞRAFLADI

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, önceki gün İzmir Körfezine akan Meles Çayı'na gitti, yapılan çalışmaları fotoğrafladı. Hızal, "Senelerdir burası için tek çare bulamayan CHP Belediyesi, çözümü yine kireç dökmekte buldu. İzmir bu ilkelliği hak etmiyor" eleştirisinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da debisi azalan Meles Çayı'nda temizlik çalışmasına başladı. Her yıl tonlarca çöp çıkarılan Meles Çayı'nda belediye ekipleri kireçleme çalışması yaptı.

KÖTÜ KOKULU GÜNLER BAŞLADI

Çalışmaları yerinde fotoğraflayan AK Partili Hızal, sosyal medya hesabından paylaştı. Hızal, "İzmir için, Meles Çayı'ndan çıkan kötü kokulu günler bu yıl da başladı. Senelerdir burası için tek çare bulamayan CHP Belediyesi, çözümü yine kireç dökmekte buldu. İzmir bu ilkelliği hak etmiyor" dedi.

KAYNAKLAR BOŞA HARCANIYOR

Hızal'ın paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Çok sayıda twetter kullanıcısı Meles Çayında her yıl havaların ısınmaya başlaması ile birlikte yaşanmakta koku problemine isyan etti. İzmir Büyükşehir Belediyesini soruna kalıcı çözüm bulmamakla eleştiren vatandaşlar dereyi temizlemek için harcanan kamu kaynaklarının da boşa gittiğini öne sürdü.