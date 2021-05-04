Karabağlar’da 7 yıldır taş üstüne taş konmadı!

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar'ın 12 yıldır CHP Belediyeciliği tarafından yönetildiğini ve son 7 yılda ise Karabağlar'a hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Verilen sözleri hatırlatan Başkan Doğruca, "Sayın Selvitopu, 2014'te Eskiizmir'de vatandaşa söz vermişti. Kilimcitepe – Bozyaka – Zincirlikuyu - Eskiizimir Caddesini genişletecekti. 7 yıl geçti. Her şey aynı yerinde duruyor. Sırrı Atalay Caddesini genişleyeceğinin sözünü vermişti. Değişen bir şey yok. Büyük araç geçerken ileri geri yapılarak araçlar ancak birbirlerine öyle yol verebiliyor. Belediye Başkanı, kadınlara söz vermesine rağmen, ilçemize Kadın Sığınma Evi yapamadı. Seçimlerde Karabağlar'ın Kültür Sanat Merkezi haline geleceğinin sözünü vermişti. Bugün bakıldığında ilçede değil kültür sanat, bir sinema salonu bile yok. Belediye Başkanı, bütçesinin yüzde 50'den fazlasını maaş olarak ödüyor. Geri kalan bütçeyle büyük Karabağlar'a küçük küçük projeler yaparak, açılış törenlerinden nasibini alıyor. Normal süreçte de hızlı verilmesi gereken inşaat ve iş yeri açma ruhsatları, Karabağlar'a yatırım yapmak isteyen müteahhitlere ve kalkınma sağlayacak olan esnafa engel için ellerinden gelen yapılıyor." dedi.

VAAT ÇOK, İŞ YOK

Verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Doğruca, "General Kazım Özalp, Yeşilyurt ve Yurtoğlu Mahallerine Pazar yeri sözleri henüz gerçekleşmedi. Belediyeye bağlı olan şirketlerin borcu olmazken, Belediyenin gelirlerine rağmen oluşan 2010 yılından bu yana ödenmeyen resmi SGK ve Prim borcu 33 milyon 301 bin 458,89 TL. Bu tutar İller Bankası tarafından Belediyemize yatırılacak olan payımızdan kesilmiş faizli bir şekilde ödenmiştir. Sırrı Atalay Caddesi trafiğini rahatlatmak için, istimlak yapılarak, yol genişlemesi yapılacaktı. Yapılmadı ve yine Sırrı Atalay Caddesi sonu ile Aktepe Pazar yerinin kesiştiği köşedeki gece kondu neden kaldırılıp, trafiği rahatlatmadınız. Hayata geçireceğim deyip, 2 yılı geçtim 7 yıl geçmesine rağmen yerine getiremediği projeler bunlar." dedi.

PROJELER ENGEL OLUYORLAR

Başkan Selvitopu'nun iş yapmadığı gibi ilçenin gelişimine ek katkı koyacak birçok hükümet projesini de açtığı davalarla, engel olmaya çalıştığını belirten İrfan Doğruca, "Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü Karabağlar'da kurulsun diye, son Başbakanımız Binali Yıldırım başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, İl Başkanımız, vekillerimiz ciddi bir girişim yapıp, Üniversite Rektörlüğünü ve Kampüs alanını Karabağlara kazandırdık. TOKİ'ye ait arazinin 78 hektar alanın, 38 hektarlık kısmı Üniversite alanı olarak planlanmış, geri kalan 40 hektar dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bunu da konut yapılması planlanmış ve ilk etapta 750 konut için kuralar çekildi. 30 bin kişinin başvuru yaptığı kurada, hane sahipleri belli oldu. Maalesef ve maalesef ki CHP'li Belediye Başkanı ne kuradan ne de plandan haberi olmadığını iddia edip, planlara itiraz etmekte. Ayrıca, Yenitepe Konutlarının başladığı 101 hektarlık alanlarda inşaatlar başlamış ve devam ederken, ilk etap tamamlanmasına yakın Spor Toto ve Loto ile bu boş alanlarda Spor Kompleksi saha yapımı ile ilgili anlaşmalar sağlandı. Hem Karabağlardaki amatör spor kulüplerinin ihtiyaçlarını giderecek hem de Karabağlar'da yaşayan gençlerimizin, insanlarımızın sportif faaliyet ihtiyaçlarını giderecek bir proje hazırlandı. Ne yazık ki CHP'li Belediye Başkanı bu alana da itiraz edip, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE ENGELLER…

Her alanda olduğu gibi belediyenin kentsel dönüşümde de bahanelere sığındığını ifade eden Başkan Doğruca, "Kentsel dönüşüm yapılacak olan ve riskli alan ilan edilen 14 Mahalle 540 hektarlık alanda düzenleme yetkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait olan, dar gelirli vatandaşların yaşadığı ve sağlıksız konutların olduğu bu alanlarda, ilgili bakanlık, ilk önce 4 mahalleyi kapsayan bir planlama yaptı ve askıya çıkardı. Bu planlara da emsal yüksek ve yeşil alan yetersiz gibi bahaneler sunarak itiraz edip, bu planların uygulanmasını geciktirip neye hizmet ettiği belli değildir." diye konuştu.