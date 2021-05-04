Kovid-19 geçiren erkeklerde kısırlık riski ortaya çıktı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün, erkeklerde sperm hücrelerinin yıkımına neden olup kısırlık tehlikesi yarattığı iddia edildi. Üroloji ve Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Bilimsel çalışmalar devam ediyor ama Çin'de bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada, Kovid-19 geçirenlerde virüsün etkisiyle, erkek hastaların testisinde sperm üreten hücrelerini öldürdüğü ve testis dokusuna zarar verdiği gösterildi" dedi. İşte Bakırcıoğlu'nun sözleri:Pandemi süreci içerisinde hastalığın erkekte ve kadında doğurganlık ve üreme organları üzerindeki etkilerini de anlamak için çalışmalar hızla başladı ve halen devam ediyor. Araştırmalara konu olan bazı erkeklerin Kovid- 19 teşhisi ile birlikte testislerinde ağrı şikâyeti tespit edildi (bir bildiride yüzde 7, diğerinde yüzde 14). Bunda virüsün hücre içine giriş yaptığı ve bazı reseptörlerin varlığının tespit edilmesi, erkekte testisi etkileme olasılığını göstermiştir. Testosteron hormonu nedeniyle, erkeklerde virüsün daha fazla sitokin fırtınasına yol açtığı ve daha ağır seyretmesine neden olduğu düşünülüyor.İtalya-Floransa Üniversitesi Careggi Hastanesi'nde Yoğun Bakım ünitesine alınan 31 erkekte yapılan çalışmada, durumu ağırlaşan erkeklerle bulguların düzelmeye gittiği vakalar karşılaştırıldı, durumu ağırlaşan ve ölümle sonuçlanan vakaların testosteron değerlerinin iyileşen erkeklerden anlamlı oranda düşük olduğu görüldü.