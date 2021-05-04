Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan atama açıklaması: Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

EK ATAMALAR OLACAK MI?

Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız. Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.