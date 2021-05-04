Şu ana kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız | Video

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA KARARLIYIZ"

Devam eden operasyon kapsamında, teröristlere ait yeni bir mağara tespit edildi. Bakanlık, Mehmetçik mağaraya girerken çekilen videoyu, Twitter hesabından, "Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajı ile paylaştı.