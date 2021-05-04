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Giriş Tarihi: 4.5.2021 18:27 Son Güncelleme: 4.5.2021 18:41

PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız

PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız

'nın resmi hesabından yayınlanan videoda, kahraman askerlerimizin operasyon görüntülerine yer verildi. Eli kanlı örgütüne ait olan bir mağara tespit edilirkeni videoda mağaraya giriş anları yer aldı. Paylaşım, "'Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" notu ile yapıldı.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Operasyonlar kapsamında PKK bitme noktasına gelirken, belirlenen hedefler tek tek vurularak imha edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan tespit edilen teröristlere ait sığınak ile mağaralar da kullanılmaz hale getiriliyor.

Şu ana kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız | Video

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAYA KARARLIYIZ"

Devam eden operasyon kapsamında, teröristlere ait yeni bir mağara tespit edildi. Bakanlık, Mehmetçik mağaraya girerken çekilen videoyu, Twitter hesabından, "Girilemez' denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajı ile paylaştı.

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PKK'ya Pençe darbesi: Terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız
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