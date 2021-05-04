Sadece atlar değil bütün hayvanlar tehlikede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi Adalarda faaliyet gösteren faytonları meclis kararı ile kapattı. Atları da kendi sorumluluğuna aldı. Ancak İBB sorumluluğundaki atlardan 978 tanesinin kaybolduğu, deri altlarına yerleştirilen çiplerin kaydının ise düşünmediği ortaya çıktı. Skandal sonrası İBB 224 atın öldüğünü söyledi. Ancak geri kalan atlara ilişkin net açıklama yapamadı.



Skandal sonrası İBB MeclisiAK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da İBB'nin 2020 yılı hayvanlara bakım ve tedavi oranlarını paylaştı. Göksu sadece atlar değil bütün hayvanlar tehlike altında diyerek verileri paylaştı. Göksu tarafından paylaşılan verilere göre 2018'de 3 bin 396 hayvan muayene edilmişken 2020'de bu sayı 955'e düştü.

2018'de 3 bin 368 hayvan tedavi edilmişken bu sayı 2020'de 947'ye geriledi. 2018'de bin 506 hayvan aşılanmışken bu sayı 2020'de 195 oldu.