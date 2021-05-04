‘Sağlık çalışanlarında antikor oranı yüksek’

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa'da yapılan bir araştırmada koronavirüs geçirdikten sonra aşı olanlarda antikor düzeyinin 3 kat arttığı ortaya çıktı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Bekir Sami Kocazeybek, "Sinovac aşısı uygulanan sağlık çalışanlarının antikor düzeylerini araştırdık. Bu çalışmaya 345 sağlık çalışanı aldık. Antikor düzeylerinin oldukça etkin olduğunu gördük. Cinsiyet, yaş ve kilo farkı gözetmeden aşı oldukça yüksek düzeyde koruyuculuk sağlamakta. Kovid geçirmemiş sağlık personellerinde birinci dozdan sonra vakaların yarısında antikor oluştu. İkinci doza geldiğimizde ise vakaların yüzde 99'unda antikor oluştuğunu gördük. Koronavirüs geçirenlerde ise antikor düzeyi 3 kat arttı" dedi.ACIBADEM Maslak Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Köse, Kovid-19 geçirenlerin aylar sonra nefes alamama, öksürük krizi, şiddetli ağrı, koku-tat kaybı ve yüksek ateş başta olmak üzere birçok belirtiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Köse, Kovid-19 sinir sistemi, mide, kalp, üriner sistem, pankreas gibi vücudun pek çok fonksiyonunda hastalıklara yol açabiliyor. Bu yüzden Kovid sonrası "Kilolardan kurtulun, düzenli egzersiz yapın, sağlıklı diyete özen gösterin, ilaçlarınızı aksatmayın, rutin kontrolleri ihmal etmeyin" dedi.