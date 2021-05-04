20 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 20 mağdur kadın kurtarıldı. Şüphelilerin tam kapanma ile birlikte sokak yasağından kurtulmak için kadınlara sahte izin belgesi dahi çıkardıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Bağcılar, Fatih, Gaziosmanpaşa, Pendik ve Sancaktepe'de çeşitli adreslere yapılan fuhuş operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 mağdur kadın da kurtarıldı. Kurtarılan kadınlardan oturma izni olmayan 13'ü yurtdışına geri gönderildi.