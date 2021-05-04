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Giriş Tarihi: 4.5.2021 13:42

Sancaktepe’de geri dönüşüm sayesinde 43 bin 622 ağacın kesilmesinin önüne geçildi

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Sancaktepe’de geri dönüşüm sayesinde 43 bin 622 ağacın kesilmesinin önüne geçildi

Sancaktepe Belediye Başkanı , 2021 yılının ilk çeyreğinde belediyenin 3207 ton ambalaj atığı topladığını, geri dönüşüme kazandırıldığını ve bu sayede 43 bin 622 ağacın kesilmesinin önüne geçildiğini açıkladı. Başkan Döğücü, “Çevremize gözümüz gibi bakmaya devam ediyoruz. Geri dönüşüm sayesinde atıklardan enerji de elde ettik. Her şey sizler ve sağlıklı yarınlar için...” dedi

Sancaktepe Belediyesi geri dönüşüm için ambalaj atıklarını toplayarak binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçiyor, enerji elde ediyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde Sancaktepe Belediyesi, 3207 ton ambalaj atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı. Bu sayede, 43 bin 622 ağacın kesilmesinin önüne geçildi. Ayrıca bu çalışmalar sonucunda, 14.221.174 KWH enerji ve 71.848 metreküp su tasarrufu sağlandı ve 43.463 sera gazı salınımını engellendi.

"BİNLERCE AĞACIN KESİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK, ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜYLE ENERJİ SAĞLADIK"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, sosyal medyadan ambalaj atıklarıyla ilgili açıklama yaparak, "Çevremize gözümüz gibi bakmaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde topladığımız 3207 ton ambalaj atığı ile hem binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçtik hem de geri dönüşüm sayesinde atıklardan enerji elde ettik. Her şey sizler ve sağlıklı yarınlar için..." ifadelerini kullandı.

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Sancaktepe’de geri dönüşüm sayesinde 43 bin 622 ağacın kesilmesinin önüne geçildi
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