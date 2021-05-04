GERİ ADIM ATMADI, SON TARİHİ ERTELEDİ

WhatsApp, Ocak ayında gizlilik politikası güncellemelerini duyurmasının ardından aldığı eleştiriye değinerek, "Bu güncellemeyle ilgili daha önce çok fazla yanlış bilgiyle karşılaştık ve herhangi bir karışıklığı gidermek için çok çalışmaya devam ediyoruz," diye yazdı .

"WHATSAPP'IN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEZSENİZ..."

15 Mayıs'tan sonra Whatsapp'ın yeni gizlilik politikalarını kabul etmezseniz, bazı temel işlevleri kaybedeceksiniz. WhatsApp'tan kısa bir süre için arama ve mesaj gönderimi yapabilecek, bildirimler alabileceksiniz, ancak zamanla uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyeceksiniz.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNDEKİ 'ÜRKÜTÜCÜ' DETAY

"Gizlilik politikasında şu nokta dikkate değer ve biraz da ürkütücü" diyen Kırık, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

Bununla birlikte, gizlilik politikası hala şunları belirtmektedir:

"Konumunuzu kişilerinizle paylaşmaya veya yakındaki konumları veya başkalarının sizinle paylaştığı konumları görüntülemeye karar verdiğinizde olduğu gibi konumla ilgili özellikleri kullanmayı seçtiğinizde, izninizle cihazınızdan kesin konum bilgilerini toplar ve kullanırız. Konumla ilgili bilgilerle ilgili, cihaz ayarlarınızda veya konum paylaşımı gibi uygulama içi ayarlarınızda bulabileceğiniz belirli ayarlar vardır. Konumla ilgili özelliklerimizi kullanmasanız bile, genel konumunuzu (örneğin şehir ve ülke) tahmin etmek için IP adreslerini ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgileri kullanırız."