SON DAKİKA: 4 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Çin'in Vuhan kentinden yayılan ve kısa sürede tüm dünyada görülen koronavirüs salgını etkisini sürdürüyor. Birçok ülkede artışa geçen vaka ve vefat sayıları ülkemizde de son dönemlerde yukarı yönlü seyre geçmişti. Art arda alınan önlemlerle vaka sayısı düşüş göstermeye başladı. Bu düşüşün sürmesi ve sayıların istenilen seviyeye gelmesi için 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma sürecine geçildi. Kapanmanın ardından vaka sayılarının ciddi şekilde düşüşü yaşanırken, Sağlık Bakanlığı 4 Mayıs'a ait koronavirüs tablosunu yayınladı. İşte güncel vaka ve vefat sayıları...
4 MAYIS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 336 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 41 bin 527'e yükseldi. Toplamda 48 milyon 229 bin 733 test yapıldı.
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Bugün yapılan 241 bin 997 testten, 28 bin 997 yeni vaka sayısı, 2 bin 483 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 929 bin 118 olduğu, bugün iyileşen 38 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 554 bin 37'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 3 bin 452 olduğu açıklandı.
DÜNÜN VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 24 bin 733, hasta sayısı da 2 bin 501 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Bugün 347 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 41 bin 191'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi biten ya da karantina süresi sona eren 35 bin 438 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 987 bin 986 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121 oldu.