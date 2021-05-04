SON DAKİKA: 4 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Covid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

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Sağlık Bakanlığı 3 Mayıs'a ait koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 648 koronavirüs testi yapıldı, vaka sayısı 24 bin 733, hasta sayısı da 2 bin 501 oldu. Ağır hasta sayısı ise 3 bin 438 olarak kayıtlara geçti. Bugün 347 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 41 bin 191'e yükseldi. Koronavirüs tedavisi biten ya da karantina süresi sona eren 35 bin 438 kişi iyileşirken, toplam iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a çıktı. Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 987 bin 986 koronavirüs testi yapıldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 900 bin 121 oldu.